Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
«Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом выйдет в зарубежный прокат 19 июня
Эль Фаннинг и Мишель Пфайффер в тизере сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роспотребнадзор зафиксировал случай лихорадки чикунгунья в России
Элизабет Мосс, Кейт Мара и Керри Вашингтон появились в тизере «Неидеальных женщин»
СМИ: Эдвард Бергер снимет фильм «Страдивариус» для Netflix
Аня Тейлор-Джой пускается в бега в тизере сериала «Лаки»
Шэрон Осборн хочет баллотироваться на пост мэра Бирмингема
Сабрина Карпентер встречается с мужчиной из чипсов в рекламе Pringles к Супербоулу
В Школе-студии МХАТ проведут выборы ректора
Джош Д’Амаро назначен новым генеральным директором Disney
Катки стали самыми популярными местами Москвы в январе
В феврале школьные звонки заменят патриотическими песнями
Появился трейлер предстоящего сериала о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт от Райана Мерфи
Российский союз туриндустрии: страны Персидского залива остаются драйвером роста турпотока в Россию
Исследование: газировка и фастфуд больше похожи на сигареты, чем на фрукты и овощи
Во Внуково и Шереметьево приняли меры для предотвращения побегов животных
Нив Кэмпбелл вернулась в роли Сидни Прескотт в тизере «Крика-7»
IKEA выпустила блютус-колонку в виде мыши
В Афганистане откроют факультет «пророческой медицины»
В Москве состоялась светская премьера лирической комедии «Встать на ноги»
Джессика Честейн и Крис Пайн снимутся в драме о #MeToo
Открыт прием заявок на премию «Жить вместе», которая поддерживает локальные сообщества
Pixar работала над мультфильмом «Прыгуны» 6 лет
Ярославский рынок в Москве реконструируют
Ночь с 2 на 3 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы
«Подписные издания» откроются в Москве
Фирменный стиль для обновленных «Крестов» разработает «Студия Артемия Лебедева»

Глава «Формулы-1» намекнул на возможный сиквел кассового хита Apple «F1»

Фото: Apple Original Films

На презентации Apple TV одним из главных вопросов стала возможная судьба сиквела самого кассового спортивного фильма в истории «Формула-1» («F1»).

Генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали, отвечая на вопрос, дал уклончивый, но обнадеживающий ответ:

«Оставайтесь на связи. Мы расскажем вам что-то еще в будущем. Нам нужно осмыслить успех этого фильма. Если думать о новом, он должен быть очень хорошим».

Фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли стал не только самым кассовым спортивным проектом в мировом прокате (более 631 млн долларов), но и рекордным для самого актера, а также для студии Apple Original Films.

Доменикали выразил восторг по поводу того, что сотрудничество с Голливудом открыло для спорта «совершенно новое измерение» популярности. Он назвал партнерство с Apple стратегическим шагом для поддержания актуальности бренда.
 

Расскажите друзьям