Роспотребнадзор зафиксировал случай лихорадки чикунгунья в России

В России зафиксировали завозной случай лихорадки чикунгунья. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Заболевшая гражданка прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Во время отпуска она замечала на себе укусы комаров, но не пользовалась средствами защиты.
По возвращении ей потребовалась госпитализация, а диагноз был подтвержден с помощью тест-систем Роспотребнадзора. Специалисты ведомства уже провели все необходимые противоэпидемические мероприятия.
Риск распространения инфекции на территории страны оценивается как минимальный, поскольку вирус чикунгунья передается не от человека к человеку, а исключительно через укусы инфицированных комаров.
Роспотребнадзор напоминает, что эндемичными по этой лихорадке являются регионы Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, а также Аравийский полуостров и Индийский субконтинент.
Ведомство рекомендовало гражданам, планирующим поездки в эти страны, использовать репелленты, противомоскитные сетки и носить закрытую одежду. При появлении симптомов после возвращения необходимо своевременно обратиться к врачу и сообщить о маршруте путешествия.