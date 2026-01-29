Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала
Дэймон Линделофф выпустит сериал «Цепь» на HBO
Оулавюр Дарри Олафссон сыграет Тора в экранизации God of War
«Мы просто задохнемся»: Алексей Герман-младший попросил не усиливать контроль над кино
Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету
Okko запустил благотворительный ресурс к премьере сериала «Встать на ноги»
Аэропорт Домодедово купили владельцы Шереметьево
Рей Джей сказал, что ему осталось жить около года: «Сердце работает на 25%»
Самый длинный в Европе подвесной экомаршрут создадут в «Сириусе»
«Яндекс» прекратил поддержку первой «Станции» 2018 года
Сумма маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей
В Госдуму внесли законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска
В Индонезии запретили кататься на слонах
Brain Dead выпустил коллекцию к 30-летию аниме «Призрак в доспехах»
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты без согласия мужа
Генри Кэвилл на первых кадрах «Горца» Чада Стахелски
В «Аптекарском огороде» в Москве впервые в XXI веке зацвело авокадо
В Дубае собираются построить улицу из золота
«Суперсемейку», «Начало» и «Шоу Трумана» внесли в Национальный реестр фильмов США
Вышел дублированный трейлер «Постороннего» — экранизации романа Альбера Камю от Франсуа Озона
Роскачество обнаружило ДНК курицы в вегетарианских котлетах
С 30 января по 3 февраля Москву накроют аномальные морозы
В Японии зафиксирован рекордный уровень самоубийств среди школьников за 45 лет
В Москве умные камеры начали выявлять самокаты и велосипеды на дорогах
Pixar показала первый отрывок и постер мультфильма «Прыгуны»
В Москве образовались сугробы в два раза выше климатической нормы
Почти 70% россиян негативно относятся к «Оземпику» и его аналогам
Рэйф Файнс поставил оперу «Евгений Онегин» в парижской Гранд-опера

Кэмерон Диас сыграет стендап-комика в ромкоме Стивена Мерчанта

Фото: 20th Century Fox Film Corporation

Американская актриса Кэмерон Диас снимется в новой романтической комедии от Amazon MGM Studios. Об этом сообщил Deadline.

Фильм поставит Стивен Мерчант. Он также сыграет главную мужскую роль — трудоголика-британца, работающего в престижном нью-йоркской отеле. По сюжету, герою срочно потребуется фиктивная жена для поддержания имиджа.

Мужчина заключит сделку со стендап-комиком, испытывающей финансовые трудности и нуждающейся в медстраховке. То, что начнется как договорной брак, постепенно перерастет в неожиданный роман.

Мерчант написал сценарий ленты вместе с Джоном Батлером. Продюсерами картины выступили Мерчант, Ли Айзенберг, Сет Роген, Эван Годберг, Джеймс Уивер, Джош Фейген и Натали Сэнди.

