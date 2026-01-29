Роскачество обнаружило ДНК курицы в вегетарианских котлетах

Роскачество провело исследование рынка вегетарианских котлет, в ходе которого в продукции марок «НЕМЯСО» и Awake Power были обнаружены следы ДНК курицы. Об этом пишут «Ведомости».



Такое могло произойти из-за того, что мясные и растительные продукты производили на одном оборудовании, считают эксперты. Всего Роскачество проверило девять торговых марок по 460 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Самый высокий балл получили котлеты Hi, а самый низкий — котлета для бургера «Веганская курица» бренда Vego.



У пяти торговых марок обнаружили превышение по общему количеству микроорганизмов, бактерий группы кишечной палочки, дрожжей и плесени. В одном из образцов их количество превысило допустимый уровень в 24 раза. Однако во всех исследованных образцах не нашли патогенных микроорганизмов, токсичных элементов, тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков и ГМО.

Роскачество направило информацию о выявленных нарушениях в Роспотребнадзор и торговые сети, производителям вынесли предостережения.