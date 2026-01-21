На станции «Комсомольская» появился водомат с бесплатной питьевой водой

На станции метро «Комсомольская» кольцевой линии в Москве разместили бесплатный водомат с чистой питьевой водой. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена столицы.



«Это пилотный проект. На водомате разместили QR-код: отсканируйте его, чтобы оценить работу нового сервиса. Мы соберем обратную связь, изучим ее и оценим востребованность», — говорится в сообщении.



Отмечается, что качество воды соответствует нормам Роспотребнадзора. Набрать ее пассажиры могут только в свою емкость. Возле водомата нет стаканчиков. «Так мы заботимся об экологии и снижаем потребление одноразового пластика», — объяснили в метрополитене.



Недавно стало известно, что в московском метро нашли 2500 забытых в новогодние праздники вещей. В числе находок: праздничная одежда для кошки, карнавальные костюмы, альбом фотографий футболистов, набор для гадания на кофейной гуще, 7 игрушечных гномов и 1 снеговик.

