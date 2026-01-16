У Паши Техника 30 января выйдет посмертный альбом в коллаборации со Studmire

Queen не выступят на «Гластонбери» из‑за позиции организаторов: «Им нравится убивать барсуков»
Москвичи увидят большой парад планет в конце февраля
Дакота Фэннинг сыграет в сериале от автора «Родины»
«Википедия» назвала самые популярные статьи за все время
Москвича, станцевавшего в метро в ластах, арестовали на четверо суток
В 2025 году россияне совершили рекордные 1,3 млн поездок в Грузию
Умер основатель группы ресторанов Ginza Project Вадим Лапин
В Раменках создадут пространство с зеркальным лабиринтом и садом камней
В Госдуме связали замедление Telegram с недостаточно активным сотрудничеством мессенджера с властями
Продажи минеральной воды в России выросли на 20%
В Москве утвердили список из 41 купели для безопасных крещенских купаний
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает весной
Эмилия Кларк получила травму на съемках сериала «Пони» из‑за интенсивных интимных сцен
Спектакль «Солнце Ландау» стал самой популярной постановкой в России в период новогодних праздников
Иван Янковский и Юра Борисов в трейлере «Битвы моторов»
Исследование: 70% студентов совмещают учебу с работой
Гарри Стайлз объявил дату выхода нового альбома
Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди уходит в отставку
Роберт Дауни-мл. сравнил актерскую игру Тимоте Шаламе в «Марти Великолепном» с двойным затмением
Книги о Высоцком, Бритни Спирс и Цое стали самыми популярными биографиями музыкантов у россиян
По «Финесу и Фербу» выйдет третий полнометражный фильм о путешествиях во времени
По «Фоллауту» снимут реалити-шоу
Ночь с 15 на 16 января в Москве стала самой холодной за две недели
Марго Робби и Джейкоб Элорди рассказывают о работе над «Грозовым перевалом» в новом отрывке
«The Dreadful» с Китом Харингтоном и Софи Тернер выйдет в российский кинопрокат. Смотрим трейлер
Энн Хэтэуэй снимется в криминальном сериале «Fear Not» о маньяке Стивене Морине
THR: HBO задумывает продолжение «Игры престолов», посвященное Арье Старк
Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «Невеста» Мэгги Джилленхол о подруге Франкенштейна

У Паши Техника 30 января выйдет посмертный альбом в коллаборации со Studmire

Фото: @prodbystudmire

У Паши Техника выйдет посмертный альбом в коллаборации с артистом Studmire. Об этом говорится в телеграм-канале Studmire.

«Полтора года назад, летом 2024‑го, случилось то, что изменило мой творческий путь: мне написал Паша Техник и мы одним махом написали два альбома», — написал он. По его словам, первая пластинка — «Только Сегодня (Завтра)» — вышла в октябре 2024‑го и будет перевыпущена в скором времени. 

«Второй [альбом] так и не увидел свет. Но история не закончилась. Мы не успели дать ему имя, но я назвал его „Давай Завтра? (Сегодня!)“ — как диалог, который мы так и не закончили». В него войдут 17 треков в жанрах electro, breakbeat, techno. и записи разговоров между Техником и Studmire. Релиз состоится 30 января.

Паша Техник скончался в тайской больнице 4 апреля после более недели в искусственной коме. В свидетельстве о смерти причиной названа легочная инфекция. Бывшая жена артиста Ева Карицкая считает, что он погиб из‑за действий нелегальных «капельников». 


 

Расскажите друзьям