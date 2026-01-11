«Тупые телефоны», война со слопом и геймификация сериалов: NYT предсказал тренды 2026 года
Продажи Библии в Великобритании выросли на 134% за 6 лет

Фото: Priscilla Du Preez/Unsplash

Продажи Библии в Великобритании достигли рекорда: в 2025 году объем продаж Священного Писания составил 6,3 миллиона фунтов стерлингов, сообщает The Guardian. С 2019 года этот показатель увеличился на 134%, или на 3,61 млн фунтов.

Данные взяты из сервиса Nielsen BookScan, собирающего информацию о продажах книг по всему миру. Религия оказалась одним из самых быстрорастущих жанров нон-фикшна: рост продаж в этой категории ускорился с 6% в 2024 году до 11% в 2025-м.

Одновременно с этим повышается посещаемость церквей. Библейское общество в апреле 2025 года сообщило, что количество прихожан в Англии и Уэльсе увеличилось на 50% с 2018 года.

Движущей силой этой тенденции стала молодежь. Если в 2018 году церковь ежемесячно посещали лишь 4% людей в возрасте 18–24 лет, то в 2024 году их доля достигла 16% — это самый большой рост среди всех возрастных групп.

«Мы наблюдаем рост числа людей, которые обращаются к Библии с нуля. У них вообще нет христианского прошлого. У них нет основы от родителей или школы, которая была у большинства в предыдущих поколениях. Определенно, это молодые люди, ищущие духовность, — они хотят лучше понять мир и самих себя», — пояснила Од Паскье, руководитель розничных продаж книжного магазина Church House.

