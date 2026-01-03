В Москве возбудили уголовное дело после изъятия львов, которые использовались для фотосессий

В июле стало известно, что хозяева организовали фотосессию со львом и его детенышем в частном жилом доме в Москве и возили хищников в различные регионы РФ. При этом у владельцев не было лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных. Они также не соблюдали требования закона об использовании животных в культурно-зрелищных целях, включая требования в части обеспечения безопасности участников мероприятий.