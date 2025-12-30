За путешествием Деда Мороза по России можно будет следить на интерактивной карте

Росавиация 31 декабря представит интерактивный сервис, который в реальном времени покажет путешествие Деда Мороза по России, пишет ТАСС. Ссылка на сервис появится в соцсетях Минтранса.
На специальной карте отметят торжественный транспорт, на котором Дед Мороз отправится из своей резиденции в Великом Устюге и пересечет все 11 часовых поясов страны. Отслеживание маршрута начнется 31 декабря в 9.00 по московскому времени. Ровно в полночь по местному времени иконка будет появляться в ключевых городах каждого региона, сообщая о наступлении праздника.
«Этот проект, реализованный Росавиацией, — символ того, как транспортная система, подобно волшебным саням, связывает в единое целое огромную страну. Мы хотим создать для граждан ощущение общего праздника и наглядно показать, что работа отрасли, обеспечивающей эту связность, не останавливается ни на секунду», — рассказал министр транспорта Андрей Никитин.
Недавно на ВДНХ открылась почта Деда Мороза. Она будет работать до 15 января 2026 года.
