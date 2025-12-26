Зумеры путешествуют с животными чаще, чем представители старших поколений

Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура Love on Tour
Зумеры (18–24 лет) чаще отправляются в путешествия с животными, чем представители старшего поколения, выяснили аналитики сервиса путешествий «Туту». С результатами исследования ознакомилась «Афиша Daily».

Большинство владельцев предпочитают путешествовать с животными на автомобиле (62%). Поезд выбирают 42%, а каждый пятый летит на самолете. Чаще всего питомцев берут с собой в гости к друзьям и родственникам (46%), в длительный отпуск (46%) или в короткие поездки на выходные и праздники (36%).

84% таких поездок совершаются по России. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край и юг России (33%), Москва (9%), Алтайский край (8%) и Санкт-Петербург (6%). Среди зарубежных направлений лидирует Турция (40%), далее идут страны Кавказа и Беларусь (по 13%).

Ранее исследователи банка «Точка» выяснили, что россияне реже всего берут отпуск в январе. В этот период доля отдыхающих в два раза ниже среднегодовой и в четыре раза ниже, чем в июле.

Выбор времени для отпуска также зависит от профессии: например, в 2025 году бухгалтеры вдвое чаще уходили в отпуск в мае, сразу после сдачи отчетности, а в добывающей промышленности пик отпусков сместился на зиму из-за климатических условий.

