Архитектор Смильян Радич Кларк получил Притцкеровскую премию

Фото: The Pritzker Architecture Prize

Лауреатом Притцкеровской премии в 2026 году стал архитектор Смильян Радич Кларк из Чили. О его победе сообщили на сайте премии.

Специалист получил высшую награду в области архитектуры в мире. Его отметили за «работы на перекрестках неопределенности, экспериментов с материалами и культурной памяти», в которых Радич «отдает предпочтение хрупкости, а не необоснованным претензиям на определенность».

«Его здания кажутся временными, нестабильными или намеренно недостроенными — почти на грани исчезновения, — и все же они обеспечивают структурированное, оптимистичное и тихо радостное убежище, принимая уязвимость как неотъемлемое условие жизненного опыта», — подчеркнули представители награды.

Председатель жюри 2026 года Алехандро Аравена добавил, что Радич в каждой своей работе добивается «радикальной оригинальности, делая неочевидное очевидным», возвращается к базовым основам архитектуры, «одновременно исследуя неизведанные границы».

© Cristobal Palma
© Cristobal Palma
© Cristobal Palma
© Gonzalo Puga
© Smiljan Radić
© Cristobal Palma
© Cristobal Palma
© Cristobal Palma
© Iwan Baan
© Hisao Suzuki
© Iwan Baan
© Iwan Baan

Постройки Радича, такие как галерея Serpentine в Лондоне и музей доколумбова искусства в Сантьяго, требуют телесного присутствия, считают его коллеги. К тому же они кажутся аскетичными, но требуют точной инженерной разработки. «Его работы отличаются тихим эмоциональным интеллектом, основанным на сопереживании человеческому опыту», — добавили представители премии.

«Архитектура существует между большими, массивными и вечными формами — сооружениями, которые веками стоят под солнцем, ожидая нашего визита, — и меньшими, хрупкими постройками, мимолетными, как жизнь мухи, часто не имеющими четкого предназначения при обычном освещении. В этом напряжении разрозненных времен мы стремимся создавать впечатления, которые несут в себе эмоциональное присутствие, побуждая людей остановиться и переосмыслить мир, который так часто проходит мимо них с безразличием», — отметил сам Радич.

Смильян Радич Кларк родился в Чили в 1965 году. Он окончил архитектурный факультет Католического университета Чили в 1989-м и архитектурный институт IUAV в Венеции в 1992-м. В 1995 году архитектор открыл собственную студию в Сантьяго. Радич неоднократно становился лауреатом архитектурных наград и участвовал в крупных международных выставках. В 2017 году Радич основал фонд Fragil ради поддержки экспериментальной архитектуры.

