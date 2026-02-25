Звезда фильма «F1» Дамсон Идрис стала амбассадором «Формулы-1»
Ученые считают, что тираннозавры бегали быстрее Усэйна Болта
Дэвид Ойелоуо освобождается после семи лет одиночного заключения в трейлере «Ньюборна»
Эмма Робертс сыграет в новой версии «Войны невест»
В Японии открыли вид муравьев, которые живут без самцов
Кристиан Бейл и Леонардо Ди Каприо снимутся в сиквеле «Схватки»
Вышел новый трейлер фильма «Мортал Комбат-2»
59% россиян перепроверяют новости в нескольких источниках
Ума Турман появилась в трейлере фильма «Pretty Lethal»
Сериал «Индустрия» продлен на пятый сезон. Он станет последним
В британском зоопарке усыпили капибару и тапира в один день, «чтобы ни один не остался одинок»
В Испании 17 женщин старше 100 лет созвонились по видео — говорили о танцах, любви и родных местах
Дочь Мартина Шорта покончила с собой. Ей было 42 года
Новым директором Лувра станет руководитель Версальского дворца Кристоф Лерибо
Билл Гейтс извинился за связь с Эпштейном и признался в изменах жене
Каждый пятый россиянин тратит на хобби от 6 до 10 часов в неделю
В Переделкине открывается «Первая дача» — музей о городке писателей
Spotify выпустил колонку в виде урны для праха
В феврале сугробы в Москве выросли до 73 сантиметров — это абсолютный рекорд
Zoloto станет хедлайнером фестиваля «Круто» в 2026 году
Слово «абьюзер» может попасть в словари русского языка. У него нет аналогов
Премьера четвертого сезона «Теда Лассо» ожидается в августе
Риз Ахмед в осовремененной экранизации «Гамлета» Шекспира
Дорожным движением в Тушино будет управлять ИИ
Рекламный трек Sqwoz Bab «Купер» возглавил чарты «VK Музыки» и «Яндекс Музыки»
Россияне стали есть меньше лапши быстрого приготовления
Мосстат: в столице живут 13,3 млн человек
Метеорологическая весна в Москве наступит во второй половине марта

Давид Сандберг снимет хоррор «Маленький кусочек ада»

Афиша Daily
Фото: ponysmasher

Создатель «Шазам!» Давид Санберг снимет хоррор «A Little Slice of Hell» («Маленький кусочек ада») для студии Paramount Pictures. Об этом сообщил Deadline.

Картину поставят на основе одноименного рассказа Джона Гудрича, опубликованного в первом выпуске журнала Assemble Artifacts. Сюжет будущего фильма пока держится в секрете.

В рассказе речь шла о двух низкооплачиваемых сотрудниках супермаркета, которые сталкиваются с клиентом прямиком из ада. В этот момент они понимают, что стоило читать внимательнее инструкцию для персонала.

Сценарий ленты напишут Грег Вейдман и Джефф Ток на основе черновика Эмили В. Гордон. Продюсерами проекта выступят Патрик Гуинг, Молли Милштейн, Джонни Паризо из Maximum Effort, Джек Хеллер, Кейтлин де Лиссер-Эллен из Assemble, а также Лотта Лостен.

