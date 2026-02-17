На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки

Турнир пройдет в несколько раундов: заявленные команды сыграют по два-три матча, а в специальных поединках победители предыдущих игр поборются за главный приз. Все участники игры получат сувениры с символикой столичного образования. Победителей спецраундов наградят сертификатами на завтрак в ресторане «Встреча друзей» и мерчем спортивного портала.