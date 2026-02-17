Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон
В программу российских школ добавят «служение»
Синоптик перечислил регионы в стране с гигантскими сугробами
Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»
«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем
«20–40 минут в день хватит»: в РАН рассказали, сколько можно сидеть в интернете
Ненецкий АО — регион с наименьшим количеством краж в 2025 году
Дэниел Рэдклифф рассказал, что обсуждает с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом сериал о Гарри Поттере
Baza сообщила о предстоящей полной блокировке Telegram. В Госдуме это не подтвердили
Средняя пенсия неработающих россиян составляет почти 24 000 рублей
Выход PlayStation 6 могут перенести на 2029 год
Опрос: только в Москве жены переводят мужьям больше денег, чем они им
Малыш Йода — в новых кадрах «Мандалорца и Грогу»
Сериал Майка Флэнагана «Кэрри» выйдет в октябре 2026 года
В «Афише» новый директор по развитию
В Липецкой области на Масленицу сожгут чучело Лабубу
Ерин Ха на новом постере «Бриджертонов»
Тейлор Свифт записала видео об американских фигуристках-одиночницах
«2ГИС» подсчитал индекс блина. Красноярцы могут позволить себе 729 штук
Одну из самых редких карточек Pokémon продали на аукционе за 16,5 миллиона долларов
В Госдуме предложили запретить ввоз и продажу ошейников с электрошокером
Росавиация рекомендовала выявлять потенциальных дебоширов в аэропортах до посадки в самолет
Скончался актер Роберт Дюваль, сыгравший в «Крестном отце» и «Убить пересмешника»
В Роспотребнадзоре назвали безопасное количество блинов для организма
Цирк в Мневниковской пойме планируют открыть в 2030 году
Москвичи почти перестали называть мальчиков именем Макс
Милош Бикович — в первом тизере-трейлере «Холопа-3»

На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки

Афиша Daily
Фото: пресс-служба префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы

21 февраля на территории Московского дворца пионеров на Воробьевых горах пройдет турнир по метанию снежков. Как сообщается на сайте Mos.ru, в матчах примут участие 20 команд до 10 человек каждая.

Турнир пройдет в несколько раундов: заявленные команды сыграют по два-три матча, а в специальных поединках победители предыдущих игр поборются за главный приз. Все участники игры получат сувениры с символикой столичного образования. Победителей спецраундов наградят сертификатами на завтрак в ресторане «Встреча друзей» и мерчем спортивного портала.

Для безопасности участникам выдадут шлемы и защитные щиты, а перед началом все пройдут обязательный инструктаж. Чтобы лепить снаряды было быстрее и удобнее, на площадке подготовят снежколепы.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться в официальном боте в телеграме или записаться на площадке в день мероприятия.

Игры пройдут с 12.00 до 18.50. Рядом с площадкой также организуют фотозону со светящимися LED-шарами и ледяной инсталляцией 2,5 метра в длину.

Кроме того, на территории Московского дворца пионеров этой зимой работает бесплатный каток площадью более 4000 квадратных метров. А в Мамоновом овраге любителей зимних видов спорта ждут две лыжные трассы протяженностью 1 и 1,5 километра. Помимо этого, на Воробьевых горах можно посетить мастер-классы в креативной лаборатории Московского дворца пионеров, а еще посмотреть зимнее световое шоу.

Расскажите друзьям