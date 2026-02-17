Опрос: только в Москве жены переводят мужьям больше денег, чем они им

Т-Банк изучил, как часто и в каком объеме мужья и жены переводят деньги друг другу и остальным членам семьи. Исследование было основано на обезличенных данных по переводам клиентов с 1 января 2025 года по 31 января 2026 года, в нем участвовали более 2000 человек. Результаты есть у «Афиши Daily».
Согласно опросу, среди всех членов семьи мужчины чаще всего переводят деньги своим женам (в 39% случаев). Реже ― детям (18%), родителям (13%), братьям и сестрам (11%). Остальные переводы у мужчин распределяются между другими родственниками (19%).
При этом самым большим переводом среди всех клиентов Т-Банка в 2025 году стал перевод мужа жене ― мужчина отправил своей супруге 30 850 000 рублей с романтической открыткой.
При переводах внутри семьи женщины чаще всего переводят деньги ребенку — в 35% случаев. На втором месте ― переводы мужу (18%). Затем идут переводы братьям и сестрам (13%), родителям (12%). Остальные переводы у женщин распределяются между другими родственниками (22%).
Суммы переводов у мужей и жен схожи: мужья в среднем переводят своим женам 10 548 рублей за транзакцию, жены мужьям — 10 265 рублей. Своим детям мужчины в среднем переводят по 5916 рублей. Это на 20% больше средней суммы переводов женщин своим детям — 4724 рублей.
Среди всех регионов больше всего денег мужья и жены переводят друг другу в Чукотском автономном округе: средняя сумма перевода от мужа жене — 23 928 рублей, от жены мужу — 19 511 рублей. На втором месте Москва: только тут жены переводят мужьям на 8% больше, чем наоборот: 18 401 рубль против 16 987 рублей. По переводам мужей тройку замыкает Магаданская область (13 632 рубля), а по суммам от жен — Петербург (12 887 рублей).
Мужчины больше всего переводят детям, независимо от возраста. В Республике Татарстан средняя сумма перевода — 11 234 рубля. На втором месте — Чукотский АО (10 603 рубля), на третьем — Москва (8743 рубля). Больше всего денег детям женщины переводят в Чукотском автономном округе: средняя сумма перевода — 9609 рублей. На втором месте Республика Татарстан (9504 рубля), замыкает тройку Магаданская область (9264 рубля).
Мужчины чаще (29%), чем женщины (21%), отправляют родственникам деньги на совместные расходы: например, покупки и регулярные платежи. Также мужчины чаще переводят членам семьи средства на подарок (12%) и чтобы просто порадовать (18%), женщины — в 6% и 11% случаев соответственно. При этом в семье также берут и дают деньги в долг. Женщины (6%) чаще, чем мужчины (2%), делают переводы, чтобы вернуть средства, которые заняли у родственников.
Недавно выяснилось, что россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей. Эта сумма на 4,6% больше, чем в прошлом году. Годом ранее темпы роста составили только 0,1%.