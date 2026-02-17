Опрос: только в Москве жены переводят мужьям больше денег, чем они им

Суммы переводов у мужей и жен схожи: мужья в среднем переводят своим женам 10 548 рублей за транзакцию, жены мужьям — 10 265 рублей. Своим детям мужчины в среднем переводят по 5916 рублей. Это на 20% больше средней суммы переводов женщин своим детям — 4724 рублей.



Среди всех регионов больше всего денег мужья и жены переводят друг другу в Чукотском автономном округе: средняя сумма перевода от мужа жене — 23 928 рублей, от жены мужу — 19 511 рублей. На втором месте Москва: только тут жены переводят мужьям на 8% больше, чем наоборот: 18 401 рубль против 16 987 рублей. По переводам мужей тройку замыкает Магаданская область (13 632 рубля), а по суммам от жен — Петербург (12 887 рублей).