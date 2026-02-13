В Перми отменили «Трезвую пробежку» в честь Дня защитника Отечества из‑за недостатка участников

«Конечно, мы могли бы привлечь новых людей с помощью рекламы, но нам важна вовлеченность наших соратников, которые уже давно с нами, участвуют не только в пробежках, но и в различных других активностях. Грядущие пробежки не будут прекращены или остановлены, это тот редкий случай, когда у людей действительно не получается принять участие, по разным причинам. Хотим, чтобы вы знали: мы делаем это не только для души, но и для привлечения внимания к одной из главных проблем нашей страны!», — говорится в сообщении.