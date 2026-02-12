Умер самый старый йоркширский терьер Москвы

В Москве скончался 17-летний йоркширский терьер по кличке Себастьян, которого ранее признали самым возрастным представителем данной породы в столице. Об этом сообщает телеграм-канал «Москва 24» со ссылкой на слова хозяйки Валерии.
«Сегодня наш Себастьян умер… Прожил 17 лет 6 месяцев и 5 дней. Мою боль невозможно передать», — написала она.
Себастьян родился 5 августа 2008 года. По документам его звали Платон, но семья называла Себастьян — в честь Иоганна Себастьяна Баха и героя фильма «Жестокие игры». Пес застал свадьбу владелицы, встречал троих детей из роддома, ездил на дачу и был на море.