В России с февраля увеличится материнский капитал

Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
Третьяковская галерея представит выставку мордовского скульптора Степана Эрьзи
50 Cent спродюсирует тру-крайм-сериал «Войны банд»
The New York Times опубликовал список мест для путешествий, которые стоит посетить в 2026 году
Себастьян Стэн может сыграть в фильме «Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном и Скарлетт Йоханссон
В трейлере нового триллера A24 Хью Джекман предстал в роли Робин Гуда
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен выживают на необитаемом острове в трейлере хоррора «На помощь!»
Хакерша в костюме могучего рейнджера удалила сайты знакомств для расистов в прямом эфире
Сэди Синк высказалась о неясной судьбе Одиннадцать в финале «Очень странных дел»
В «Яндексе» рассказали, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году
В рождественскую ночь Москву и Подмосковье накроет снегопад
«Нестле Россия» отозвала ограниченное количество партий детского питания
Тизер новой экранизации «Грозового перевала» прерывается сообщением «Слишком горячо!»
Кристен Стюарт готова срежиссировать ремейк «Сумерек»
Селин Дион завела тикток и записала первое видео
ГОСТ на шаурму может появиться в конце 2026 года
Сериал «Эмили в Париже» продлен на 6-й сезон
Посетители ждут от двух часов в очереди к гигантским весам с мандаринами на Арбате
В России планируют развивать удаленку для пенсионеров
В США создали петицию с требованием депортировать Ники Минаж
В России планируют ввести скидки на услуги такси для многодетных семей
В России могут ввести обязательную медиацию при разводе
В 2025 году российские суды вынесли 100 пожизненных приговоров — это рекорд
Wildberries открывает отель в египетском Шарм-эль-Шейхе
Авторы «Очень странных дел» раскрыли Милли Бобби Браун судьбу ее героини, но взяли клятву молчания
Джесси Бакли подшутила над Полом Мескалом на церемонии премии «Выбор критиков»
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен попадают на необитаемый остров в тизере хоррора «На помощь!»
Москву в рождественскую ночь ждут снег и морозы до –9 градусов

В России с февраля увеличится материнский капитал

Фото: Filip Mroz/Unsplash

Материнский капитал станет больше с 1 февраля 2026 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша.

По словам депутата, сумма выплат будет проиндексирована. Она увеличится на 6,8%. Мера коснется и тех родителей, которые только получили сертификат, и тех, кто не успел израсходывать выделенные средства.

«В 2026 году почти 1,7 млн семей смогут воспользоваться средствами капитала, на что в бюджете предусмотрено почти 567 млрд рублей — это на 30 млрд больше, чем в 2025 году», — отметил Панеш.

Выплата на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2020 года, составит 737205 рублей 10 копеек. Выплата на второго ребенка, если до этого семья не получала маткапитал, будет 974189 рублей 12 копеек. Доплата за второго ребенка, если за первого уже произведена выплата, составит 236983 рубля 99 копеек.

Расскажите друзьям