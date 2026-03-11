Певица Кэти Перри проиграла суд против дизайнера Кейти Перри

Женщины судились из‑за торговых марок. Перри-дизайнеру не понравилось, что бренд Перри-певицы Kitty Purry можно перепутать с ее собственным Katie Perry. В 2019 году Кейти (ее настоящее имя Кэтрин Тейлор) подала в суд на Кэти.