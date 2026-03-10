В 50-х в Англии кто‑то расплатился за проезд 2000-летней монетой. Теперь ее передали в музей

Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о не-людях в трейлере «Дня раскрытия»
Афиша Daily
Фото: Городской совет Лидса

В Англии в 50-х годах неизвестный житель расплатился за проезд в транспорте 2000-летней финикийской монетой. Теперь ее передали в службу музеев и галерей города Лидс, сообщил Live Science.

Внук кассира, работавшего в автобусах и трамваях, обнаружил историческую монету в своих вещах. Дедушка в детстве приносил ему поддельные или иностранные монеты с работы — и мальчик их сохранил.

«Никто из нас не был коллекционером монет, но нас завораживало их происхождение и изображения — для меня они были сокровищем», — поделился Питер Эдвардс.

Повзрослев, он решил выяснить, что за монеты хранятся в его коллекции. Исследование привело его к удивительному открытию: кто‑то заплатил его деду за проезд древним артефактом.

© Городской совет Лидса

Монета, как считают специалисты, была отчеканена более 2000 лет назад в финикийском поселении Гадир. Сейчас оно известно как город Кадис, расположенный в испанской Андалусии.

Монета выполнена из бронзы. На ее лицевой стороне изображен бог Мелькарт — верховное божество Гадира, Карфагена и Тира. На оборотной стороне представлены два голубых тунца.

Как финикийская монета оказалась в Лидсе, неизвестно. Эдвардс предполагает, что солдаты вернулись после Второй мировой войны с трофеями из стран, где они воевали.

