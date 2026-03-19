В Московской области все еще действуют ограничения на массовые мероприятия из‑за ковида

Вышел первый трейлер «Дикой лошади» — нового фильма Мартина МакДоны
На Rutube появится раздел с микродрамами
Звезда «Властелина Колец» Элайджа Вуд только сейчас начал читать Толкина
Финляндия снова стала самой счастливой страной мира
Женщина отсудила 23 тыс. фунтов стерлингов у начальника, который называл ее Картошкой
Киану Ривз пять лет продюсировал фильм школьницы о шахматах
Золотое кольцо ежегодно посещают 27 миллионов туристов
«М.Видео» запустила продажу одежды на своем маркет­плейсе
Placebo перезапишут дебютный альбом 1996 года и отправятся в юбилейный тур
Radiohead отправятся в тур в 2027 году и дадут по 20 концертов на каждом континенте
GJO.E представил новую коллекцию с японской эстетикой
Для школьников 1–4-х классов введут внеурочный курс «Моя семья»
На Патриках установили таксофон
В этом году московские загсы продлят время работы в «красивые» даты
Моргенштерн* снимет фильм про себя
Синоптики: аномально теплая и сухая погода продержится в Москве до конца марта
Прогулка с кофе навынос стала самым популярным форматом свидания по результатам опроса среди россиян
В Красноярском крае косуля выбила окно и забралась в квартиру пенсионера
Lorde хочет начать с чистого листа после того, как ее 17-летний контракт с лейблом закончился
На Чукотке началась самая протяженная гонка на оленьих упряжках
Элайджа Вуд выступит с DJ-сетом в честь 25-летия первого фильма «Властелин Колец»
Смолов признал вину по делу о драке в «Кофемании» и выплатил потерпевшему миллион рублей
Таннер Хаген, Эбби Райдер Фортсон и Максвелл Дженкинс получили главные роли в сериале по «Скуби-Ду»
Александр Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ с учетом плей-офф
Джейсон Бейтман снимет криминальный триллер «Смех додо» с Вуди Харрельсоном и Сэмом Рокуэллом
Создатели «Белого лотоса» рассказали о 18 актерах, которые появятся в четвертом сезоне
Расселл Кроу тренирует Дэниела МакФерсона в трейлере фильма «Бой со зверем»
В Великобритании художник представил выставку скульптур, помещающихся в угольное ушко

В Московской области все еще действуют ограничения на массовые мероприятия из‑за ковида

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Martin Sanchez/Unsplash

В Московской области все еще актуальны ограничения на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, пишет ТАСС.

Он сделал такое заявление в ответ на предложение рассмотреть вопрос о снятии ограничений, которое прозвучало на заседании депутатов регионального парламента. Брынцалов отметил, что запрет не сняли, поскольку люди все еще болеют ковидом.

«Некоторые люди до сих пор лежат на ИВЛ после ковида, в реанимациях наших. Ковид никуда не ушел, это просто так кажется», — сказал Брынцалов.

Несмотря на эти слова, председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов поручил комиссии по здравоохранению Общественной палаты Московской области изучить данный вопрос. Ограничения на проведение массовых мероприятий в Московской области начали вводить с 13 марта 2020 года.

Недавно группа китайских вирусологов обнаружила у летучих мышей новый коронавирус, который способен заражать людей тем же путем, что и COVID-19. Вирус получил название HKU5-CoV. Ученые подчеркивают, что пока повода для паники нет. Эффективность нового вируса значительно ниже, чем у COVID-19, и риск его появления в человеческих популяциях не стоит преувеличивать.

Расскажите друзьям