«У меня очень плохое предчувствие»: вышел трейлер нового хоррор-сериала братьев Даффер

Фото: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер хоррор-сериала «У меня очень плохое предчувствие» («Something Very Bad Is Going to Happen»), спродюсированного братьями Даффер, авторами «Очень странных дел».

Ролик представил главных героев шоу — пару в исполнении Камилы Морроне и Адама ДиМарко. Герои решают пожениться в фамильном особняке семьи жениха. Но время, проведенное в доме, полном секретов, меняет их безупречные отношения.

Видео: Netflix/YouTube

Сериал выйдет на стриминговой платформе 26 марта. В нем можно будет увидеть Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»), Теда Левина («Детектив Монк»), Златко Бурича («Дилер»), Джеффа Уилбуша («Неортодоксальная»), Карлу Кром («Лазарь») и Гаса Берни («Сияющая долина»).

Шоураннером проекта выступила Хейли З.Бостон, работавшая над сценариями для сериалов «Новый вишневый вкус» и «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». Мэтт и Росс Дафферы выступили исполнительными продюсерами.

