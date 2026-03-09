Исследование: общение с токсичными людьми ускоряет старение

В Москве начали демонтировать новогодние световые украшения
В Нижнем Новгороде мальчику не продали цветы в магазине. Он хотел подарить их маме на 8 марта
Вышел трейлер фильма «Вне закона» Гая Ричи с Генри Кэвиллом и Джейком Джилленхолом
Стали известны обладатели награды Американского общества кинооператоров
Эль Фэннинг в роли матери-одиночки в трейлере «У Марго проблемы с деньгами»
Пол Беттани прокомментировал слухи о кастинге на роль Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру»
Фигуристка ЦСКА заявила, что спортсмены лишились полноценных тренировок из‑за обрушения крыши катка
В Лос-Анджелесе неизвестная женщина обстреляла особняк Рианны
Элайджа Вуд заявил, что не хотел бы, чтобы кто‑то другой играл Фродо в новом фильме, кроме него
Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде
Эксперт: слово «краш» в ЕГЭ будут считать грубым нарушением
Синоптик: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны
Названы лауреаты премии Гильдии сценаристов Америки
В Германии упал метеорит
Россияне смогут искать других граждан через «Госуслуги» и МВД
Гарри Стайлз раздал билеты на свой концерт ученикам школы, в которой он учился
В Мариинском театре представили незавершенную оперу Чайковского, дописанную с помощью нейросети
Группа Киану Ривза Dogstar анонсировала новый альбом
В американской авиакомпании начнут наказывать пассажиров, которые слушают музыку без наушников
ИИ-фотографии со свадьбы Зендаи и Тома Холланда собрали 10 млн лайков
В России увеличили срок давности по показу фильмов без прокатного удостоверения
Лариса Долина стала самой обсуждаемой женщиной в соцсетях
У Лерчек обнаружили рак с метастазами в легких
На Рижском рынке в Москве образовались очереди из‑за 8 Марта
В Беларуси создали прокладки из картофеля
В России за пять лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников
ИИ-агент вышел из‑под контроля и начал тайно майнить криптовалюту
В России разработали ГОСТ по собакам-поводырям

Исследование: общение с токсичными людьми ускоряет старение

Фото: Vitaly Gariev/Unsplash

Общение с токсичными людьми ускоряет биологическое старение примерно на 1,5%. К такому выводу пришли американсие ученые, чья работа появилась на научном портале PNAS.

Они проанализировали физиологические параметры и жизнь более чем 2300 человек. Участники исследования рассказали о своем здоровье, в том числе психическом, и сдали образцы ДНК.

Ученые выяснили, что добровольцы, в чьем окружении есть неприятные или враждебно настроенные люди, оказались старше своих сверстников по биологическим показателям. Причем хуже показатели были у тех, кто охарактеризовал как токсичных своих друзей или родственников, а не партнеров.

Исследователи считают, что это может быть связано с тем, что брак смягчает некоторые последствия токсичных контактов. В частности, люди в отношениях испытывают одиночество в меньшей степени.

Тем не менее, токсичность окружения в любом случае сказывается на здоровье — стресс ускоряет старение организма. При этом о наличии хотя бы одного проблемного человека в жизни сообщила почти треть участников исследования. 10% респондентов признались, что рядом с ними находится два или более таких людей.

