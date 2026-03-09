Фигуристка ЦСКА заявила, что спортсмены лишились полноценных тренировок из‑за обрушения крыши катка

У Telegram массовый сбой в России
Афиша Daily
Фото: Агентство «Москва»

Фигуристка Мария Захарова рассказала, что из‑за обрушения крыши катка ЦСКА спортсмены не могли полноценно тренироваться перед финалом Гран-при России. Об этом написал ТАСС.

Захарова поделилась, что подготовиться к турниру было «сложнее гораздо» из‑за инцидента на арене. Фигуристам пришлось переезжать на другой каток — и там им предоставляли вдвое меньше времени на льду.

«Из‑за того, что нас было много, не каждому лед отдельно выдавался, а нескольким группам сразу. По сути, там была каша-малаша, не проехать нормально. Случилась такая ситуация, это тоже сильно выбило меня из колеи. Время на тренировки гораздо сократили. В два раза, по-моему», — отметила спортсменка.

Обрушение крыши на катке ЦСКА, расположенном на Ленинградском проспекте в Москве, случилось 20 февраля. Перекрытие обвалилось на ледозаливночную машину. К счастью, инцидент произошел ночью — и никто из атлетов или работников катка не пострадал.

«Экспертизы пока нет, она должна быть в течение месяца, и тогда уже скажут, насколько сильное повреждение и что будет с катком дальше. У нас есть второй каток в соседнем здании, все группы сейчас тренируются там. Раньше тренировались на двух катках, теперь на одном», — рассказывала тренер Екатерина Моисеева.

По словам тренера Татьяны Тарасовой, «крыша могла обвалиться и раньше, она уже несколько недель трещала». Обрушение части здания, как отметила Тарасова, обнаружила тренер Елена Буянова, когда пришла на работу утром.

«Мы в большом шоке сейчас. Как нам сообщило руководство, пока ожидаются результаты экспертизы. После этого станет ясно, что будет с катком. Мы надеемся, что он будет восстановлен. Это каток с большой историей», — говорила сама Буянова.

Ледовый каток площадью 3700 квадратных метров работал на протяжении долгих лет. На его территории тренировались исключительно фигуристы — как профессионалы, так и любители. На арене готовилась к Олимпиаде Аделина Сотникова. Также в ЦСКА тренировались Максим Ковтун, Елена Радионова, Марк Кондратюк.

Финал Гран-при России по фигурному катанию прошел в Челябинске. В нем приняли участие спортсмены из СШОР имени Жука, тренировавшиеся на арене ЦСКА. Мария Захарова заняла 11-е место, Елизавета Куликова — 7-е. Мария Елисова, которая также тренировалась на закрывшемся из‑за аварии катке, стала 12-й.

