Лариса Долина стала самой обсуждаемой женщиной в соцсетях

«Медиалогия» составила рейтинг самых упоминаемых женщин в соцсетях. Первое место заняла Лариса Долина, сообщает РБК. С 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 году в русскоязычном сегменте соцмедиа появилось 1,7 млн сообщений с упоминанием Долиной.
На второй строчке ― официальная представительница МИД России Мария Захарова, у которой 1,5 млн упоминаний. Тройку замыкает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (1,4 млн).
В топ-10 также попали Ольга Бузова (1,23 млн), Ксения Собчак (1,18 млн), Эльвира Набиуллина (1,18млн), Екатерина Мизулина (1,04 млн), Надежда Кадышева (0,82 млн), Инстасамка (0,81 млн) и Татьяна Голикова (0,72 млн).
«Медиалогия» также выяснила, каких женщин за этот период в российских интернет-СМИ чаще цитировали. Долина в этом рейтинге не вошла в первую двадцатку, а лидирует в нем Мария Захарова. За ней следуют глава ЦБ Эльвира Набиуллина и фигуристка Аделия Петросян.
Лишь несколько женщин вошли в оба рейтинга. Кроме Захаровой и Набиуллиной, это Валентина Матвиенко, Ксения Собчак, Маргарита Симоньян Екатерина Мизулина и Татьяна Голикова.
Долина стала самой обсуждаемой женщиной в соцсетях на фоне скандала с продажей квартиры. Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников.
Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Хамовнический суд Москвы, а затем апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону певицы, признав сделку недействительной. Они постановили изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке.