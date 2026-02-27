Google запустил «дождь из сердечек» для поклонников ставшего знаменитым макаки Панча

Недавно продажи плюшевых орангутанов IKEA заметно выросли на волне популярности Панча. В компании попросили покупателей запастись терпением и пообещали как можно скорее вернуть игрушки на опустевшие полки.



Детеныш японской макаки по кличке Панчи-кун (или просто Панч) родился в городском зоопарке Итикавы, недалеко от Токио, в июле 2025 года. Почти сразу мать отказалась от него, поэтому он воспитывался вне стаи и присоединиться к коллективу ему оказалось непросто (одна из обезьян даже побила малютку). «Афиша Daily» рассказывала, как весь интернет следит за животным и сопереживает его судьбе.