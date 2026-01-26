Ариана Гранде рассказала, что может взять перерыв в работе
Дональд Трамп рассказал, что не посетит Супербоул, и раскритиковал его хедлайнеров

Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью New York Post, что не будет присутствовать на Супербоуле, а также выразил свое недовольство Green Day и Bad Bunny, который выступят на чемпионате 8 февраля.

«Я против них. Я думаю, что это ужасный выбор. Все, к чему он приводит, — это ненависть. Ужасно», — сказал президент о музыкантах. Однако политик заверил, что они — это не та причина, по которой он пропускает игру. «Она просто слишком далеко. Так бы я пришел», — сказал Трамп.

Bad Bunny ранее открыто критиковал Трампа из-за его распоряжений о рейдах против мигрантов. Он в том числе выпустил в прошлом году песню «Nuevayol», в которой от лица Трампа говорилось: «Я хочу извиниться перед мигрантами в Америке. Эта страна — ничто без мигрантов. Эта страна — ничто без мексиканцев, доминиканцев, пуэрториканцев, колумбийцев, венесуэльцев, кубинцев». Вокалист Green Day Билли Джо Армстронг на прошлой неделе выразил поддержку протестующим против депортаций в Миннесоте, сказав: «Я не с  повесткой реднеков. Я не с повесткой MAGA».

Недавно Bad Bunny представил трейлер своего грядущего выступления в перерыве Супербоула LX, которое пройдет в Санта-Кларе (Калифорния). В коротком видео артист обещает: «Мир будет танцевать». 


 

