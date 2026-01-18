Bad Bunny представил трейлер своего шоу на Супербоуле-2026

Этот визуальный манифест воспринимается как прямой ответ на заявления администрации Дональда Трампа осенью 2025 года о планируемых операциях иммиграционной службы (ICE) во время самого популярного спортивного шоу в США. Тогда советник по национальной безопасности предупредил, что на Супербоуле «не будет безопасного убежища» для нелегальных мигрантов.