Российские авиакомпании расконсервируют списанные самолеты

Фото: Niklas Jonasson/Unsplash

Россия расконсервирует списанные пассажирские самолеты, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в «Ростехе». 

«Ростех» продлил до 2027 года программу восстановления старых самолетов для поддержания парка гражданской авиации. Согласно ей, решили расконсервировать 12 лайнеров: девять Ту-204/214, один Ан-148 и два Ил-96. Процесс их восстановления начался в 2022-м году. На данный момент 10 из 12 самолетов уже эксплуатируются Red Wings и другими компаниями. В 2026–2027 годах им будут переданы еще два восстановленных Ту-204.

Кроме того, могут быть восстановлены и иностранные самолеты. Например,  Boeing 747. Их ремонт, возможно, будет проводиться за рубежом, например, в Иране.

Эти меры вызваны нехваткой запчастей для самолетов из-за санкций. По данным Росавиации на октябрь 2025 года, парк 76 авиакомпаний составляет 1135 воздушных судов. 67% из них — иностранного производства. К полету на этот момент были пригодны 1088 самолетов.

