Тимоте Шаламе рассказал об угрозах со стороны актера массовки на съемках «Марти Великолепного»

Тимоте Шаламе рассказал, что один из актеров массовки на съемках фильма «Марти Великолепный» угрожал ему. Об этом написал New York Post.
Шаламе вспомнил, как снимался в сцене в мотеле с несколькими непрофессиональными актерами. По словам Тимоте, ему было очень интересно с ними работать, но «иногда требовалось несколько дублей, чтобы добиться от них чего‑то стоящего».
В одном эпизоде Шаламе «приближался к лицу» одного парня из массовки и «пытался его разозлить», но сделать это никак не получалось. После очередного дубля артист обратился к Тимоте.
«Я сделал еще один дубль, и тогда тот парень сказал: „Я только что отсидел 30 лет в тюрьме. Вам действительно не стоит со мной связываться. Вам не стоит видеть меня злым“», — сказал Шаламе.
Тимоте Шаламе, судя по всему, не испугался этой угрозы. «Я сказал Джошу (Сафди, режиссеру фильма. — Прим. ред.): „Черт возьми, с кем ты меня поставил в пару?“» — вспомнил актер.
Фильм «Марти Великолепный» вышел в российский кинопрокат 15 января. Его сюжет основан на судьбе реального теннисиста Марти Рейсмана, одного из самых титулованных игроков в настольный теннис. Шаламе получил «Золотой глобус» за роль в картине.