В Москве открылась вторая студия массажа Koja

«Для нас Koja — это личное святилище, где мы смогли полностью раскрыть наш почерк. Каждая деталь здесь, от винтажной дверной ручки до сценарного света, подчинена одной цели — погружению гостя в состояние глубокого релакса», — поделились основательницы студии Наира и Дарья.