В «Макдоналдсе» появятся «Хэппи Милы» с героинями «Кей-поп-охотниц на демонов»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: McDonald's

«Макдоналдс» запускает меню по мотивам мультфильма Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов». Новинки появятся в кафе 31 марта.

Сеть подготовила два комбонабора. Один посвящен девушкам из группы Huntr/x, другой — парням-демонам из Saja Boys. В первом: 10 куриных наггетсов, картошка фри с приправой со вкусом рамена и два новых соуса — соус охотниц и фиолетовый соус демонов. На десерт — черничный «Депри Макфлурри», названный в честь героя-тигра.

Поклонники Saja Boys оценят новый завтрак. В наборе — острый Saja-макмаффин с перцовым соусом, навеянным огнем демона Гви-Ма, а также напиток и хашбраун.

В каждый набор вложили коллекционную карточку с героями — Huntr/x или Saja Boys — и код на эксклюзивный цифровой контент. В том числе на специальное шоу, посвященное группе — победительнице в битве фанатов.

1/4
© McDonald’s
2/4
© McDonald’s
3/4
© McDonald’s
4/4
© McDonald’s

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел 20 июля 2025 года на Netflix. В центре сюжета — женская кей-поп-группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп-группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся украсть фанатов Huntr/x.

В январе «Кей-поп-охотницы на демонов» получили две премии «Золотой глобус» ― как лучший анимационный фильм и за лучшую песню («Golden»). В марте мультфильм повторил успех с двумя «Оскарами» в тех же номинациях.

Расскажите друзьям