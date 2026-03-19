Таннер Хаген, Эбби Райдер Фортсон и Максвелл Дженкинс получили главные роли в сериале по «Скуби-Ду»

Netflix нашел исполнителей главных ролей в сериале по «Скуби-Ду». Таннер Хаген ( «Больница Питт») сыграет Шегги, Эбби Райдер Фортсон («Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет») исполнит роль Велмы, а Максвелл Дженкинс («Затерянные в космосе») утвержден на роль Фреда Джонса, пишет Deadline.
Они присоединятся к Маккенне Грейс, которая получила роль Дафны. Дата премьеры пока не называется.
Проект выпустит стриминговый сервис Netflix. В него войдут восемь эпизодов, в которых представят современную интерпретацию популярных историй о команде под названием «Корпорация „Тайна“».
Новый сериал расскажет, как группа молодых людей впервые объединилась, чтобы раскрыть загадочное дело. Действие шоу развернется в летнем лагере. Там старые друзья Шэгги и Дафна оказываются втянуты в жуткую тайну, связанную с потерянным щенком немецкого дога, который, возможно, стал свидетелем сверхъестественного убийства. Компания вместе с прагматичной и увлеченной наукой местной жительницей Велмой, а также странным, но симпатичным парнем Фредом берется за расследование. Впервые о разработке сериала на Netflix стало известно в апреле 2024 года, когда было объявлено о начале работы над сценарием.
Анимационный сериал, с которого началась франшиза, появился в конце 60-х. Первый игровой проект по «Скуби-Ду» сняли в 2002 году. В фильме сыграли Фредди Принц-мл., Сара Мишель Геллар, Мэттью Лиллард и Линда Карделлини. Скуби-Ду озвучил Нил Фэннинг. Картина собрала в мировом прокате более 250 млн долларов. В 2024 году на экраны вышел сиквел — он заработал более 180 млн. Еще два фильма представили в 2009 и 2010 годах.