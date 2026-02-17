Маккенна Грейс сыграет Дафну в новом сериале по «Скуби-Ду»

Новый сериал расскажет, как группа молодых людей впервые встретилась и столкнулась с мистической загадкой. Действие шоу развернется в летнем лагере. Там старые друзья Шэгги и Дафна окажутся втянуты в таинственную историю о потерявшемся щенке.