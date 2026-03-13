Звезда драмы «Голос Хинд Раджаб» не сможет посетить «Оскар» из‑за запрета на въезд палестинцев в США

Фото: Mime Films

Актер Мотаз Мальхис, сыгравший главную роль в драме «Голос Хинд Раджаб», не сможет приехать на церемонию «Оскар» из‑за запрета на въезд палестинцев в США. Об этом сообщил Variety.

Запрет ввел в декабре 2025 года президент страны Дональд Трамп. Исключение из него для Мальхиса не сделали. «Это больно», — признался артист.

«Правда в том, что вы можете заблокировать паспорт. Но вы не можете заблокировать голос. Я палестинец, и у меня есть гордость и достоинство. Мой дух будет с „Голосом Хинд Раджаб“ в эту ночь. Удачи всем. Наша история больше, чем любая граница, и она будет услышана», — прокомментировал Мальхис.

В США на сегодняшний день не могут въехать не только палестинцы, но и граждане Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии. Режиссер «Голоса Хинд Раджаб» Каутер Бен Хания — тунисец, так что он сможет присутствовать на «Оскаре».

Однако Виссам Хамада, мать главной героини картины, также пропустит церемонию. В феврале она была на церемонии вручения премии BAFTA в Великобритании вместе со съемочной группой фильма. Хамада и ее семья будут смотреть «Оскар» из Греции, где им предоставлено убежище.

