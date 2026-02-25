От ограбления до сектора Газа: 3 фестивальных хита, про которые мы еще не писали

Но при всех достоинствах фильму не хватает жизни. Она врывается на экран только под конец вместе с политическим ракурсом: в финале герой попадает в эпицентр протестов против войны во Вьетнаме . «Если вы пойдете на этот фильм, думая, что он об ограблении, вы, возможно, разозлитесь», — говорит режиссер в интервью. Злость не обязательно то чувство, которое испытают большинство зрителей. Скорее всего, они заскучают и не поймут, чего от них хотела постановщица. Хотя картина развивает магистральную для творчества Рейхардт тему конфликта личности и общества, ироничнее и ярче она раскрыта в недавнем фильме о другом похитителе — «Грабителе с крыши».