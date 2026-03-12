Доджа Кэт призналась, что никогда не была на балете или опере. До этого она критиковала Шаламе

Автор песен к «Эйфории» Labrinth заявил об уходе из индустрии и послал к черту шоу HBO
Hulu показал трейлер комедии «Pizza Movie» с Гейтеном Матараццо
Спин-офф «Йеллоустоуна» «Маршалы» продлили на второй сезон спустя 12 дней после премьеры
Умерла актриса Джейн Лапотейр из сериалов «Корона» и «Аббатство Даунтон»
Кинотеатр в США выпустит ведерко для попкорна в виде сумочки из «Дьявол носит Prada-2»
SMM-редактор «Афиши Daily» и вокалист группы «Гафт» обсудят творчество и кризис среднего возраста
«У меня очень плохое предчувствие»: вышел трейлер нового хоррор-сериала братьев Даффер
Звезда драмы «Голос Хинд Раджаб» не сможет посетить «Оскар» из‑за запрета на въезд палестинцев в США
Работодателя могут оштрафовать за подглядывание в компьютеры сотрудников
Китаец подготовил тещу к первому полету. Он разместил на чемодане QR-код и просьбу о помощи
Брэдли Купер намерен срежиссировать приквел «Одиннадцати друзей Оушена»
Найдены два утерянных эпизода «Доктора Кто» 1960-х годов
Стоимость Nintendo за неделю выросла на 14 млрд долларов из‑за новой игры Pokémon
Жители Москвы и Петербурга стали искать Wi-Fi на картах в четыре раза чаще в 2026 году
Умер рэпер DopeVvs — экс-участник объединения Benzo Gang
Сергей Безруков пообещал не «строить молниеносно что‑то новое» на первой встрече с труппой МХАТа
Дуэт «БИС» объявил о воссоединении спустя 16 лет
В 2026 году пройдет первый Кубок мира по гонкам спермы
В МФТИ посоветовали жителям Москвы ориентироваться по солнцу и звездам из‑за отключения связи
Темой «Архстояния Детского» в 2026 году станет «Время резиновое»
В Госдуме предложили поставить в городах таксофоны с интернетом
Владислава Бакальчука назначили гендиректором «М.Видео»
Pharaoh оштрафовали на 80 тыс. рублей по новой статье о пропаганде наркотиков
В Китае создали робота, который превращает человека в кентавра
В Москве отложат открытие проката велосипедов и самокатов из‑за холодной зимы
Умерла звезда «Приключений Электроника» Василий Скромный
В Netflix начали работать над сериалом о жизни Фриды Кало
Роман Курцын и Роман Постовалов мерятся силушкой богатырской в тизер-трейлере «Богатырей»

Доджа Кэт призналась, что никогда не была на балете или опере. До этого она критиковала Шаламе

Фото: dojacat

Певица Доджа Кэт раскритиковала Тимоте Шаламе за его слова о том, что никому нет дела до оперы и балета. А потом взяла свои слова обратно, отметив, что сама никогда не была ни на одном балетном или оперном спектакле. Об этом написал Variety.

Артистка сперва опубликовала видео в тиктоке, в котором подчеркнула, что «опере 400 лет, балету 500 лет». Она заявила, что «какой‑то Тимоте Шаламе осмелился» говорить, будто эти виды искусства не интересны людям.

«Ты приходишь в красивом наряде [на съемку]. Садишься и затыкаешься. Это обычный этикет в таких случаях. Может быть, научишься чему-нибудь после этого», — обратилась она в актеру.

Позднее Доджа удалила ролик. В новом видео она призналась, что ничего не знает об опере или балете. Артистка отметила, что поддалась всеобщему возмущению в первом посте. «Это из‑за потребности в общении», — сказала она.

Видео: dojacat/TikTok

«Вчера я занималась показной добродетелью, потому что хотела контакта, и я знала, что оплошность Тимоте — то, что я могу использовать, чтобы люди общались со мной и чтобы я им нравилась. И это просто. Это современный способ получить клики, лайки, одобрение и все такое прочее от людей. Вот это я и сделала вчера, не подумав, почему я это делаю», — поделилась рэперша.

Тимоте Шаламе оказался в центре скандала из‑за слов, сказанных в беседе с коллегой по фильму «Интерстеллар» Мэттью МакКонахи. Актер заявил, что не хотел бы работать в сферах балета или оперы, «где тебе как бы говорят: „Ты давай, поддерживай тут жизнь, пусть и никому до них уже нет дела“».

Слова актера обидели артистов оперы и балета, а также поклонников этих видов искусства. На выпад Шаламе ответили в числе прочих итальянский певец Андреа Бочелли и балерина Мисти Коупленд. «Афиша Daily» рассказала подробно, как актера начали отменять и как это скажется на его шансах на «Оскар».

