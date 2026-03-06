Энн Хэтэуэй и Пол Мескал вручат награды на «Оскаре-2026»

Лидером по числу номинаций стал хоррор Райана Куглера «Грешники» с Майклом Б.Джорданом — фильм получил рекордные 16 номинаций. На втором месте — картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо, представленная в 13 категориях. По девять номинаций получили «Франкенштейн», «Марти Великолепный» и «Сентиментальная ценность». «Хамнет» претендует на восемь наград.