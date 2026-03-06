Энн Хэтэуэй и Пол Мескал вручат награды на «Оскаре-2026»

Исполнительные продюсеры церемонии вручения премии «Оскар» Радж Капур и Кэти Маллан объявили третью волну ведущих предстоящего мероприятия. В нее вошли Роберт Дауни-младший, Энн Хэтэуэй, Пол Мескал, Уилл Арнетт, Приянка Чопра Джонас и Гвинет Пэлтроу.
Ранее организаторы также сообщили, что награды на церемонии будут вручать Хавьер Бардем, Крис Эванс, Чейз Инфинити, Майки Мэдисон, Деми Мур, Кумайл Нанджиани и Майя Рудольф. На сцену вернутся и лауреаты прошлого года — Эдриен Броди, Киран Калкин и Зои Салдана.
98-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в воскресенье, 15 марта. Трансляция начнется в 19.00 по восточному времени США (2.00 16 марта по московскому времени) и будет показана в прямом эфире на телеканале ABC.
Лидером по числу номинаций стал хоррор Райана Куглера «Грешники» с Майклом Б.Джорданом — фильм получил рекордные 16 номинаций. На втором месте — картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо, представленная в 13 категориях. По девять номинаций получили «Франкенштейн», «Марти Великолепный» и «Сентиментальная ценность». «Хамнет» претендует на восемь наград.