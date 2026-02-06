«Оскар-2026» в идеальном мире: кого надо было номинировать на самом деле

Два «оригинальных» сценария, по версии Киноакадемии, навеяны биографиями реальных людей (речь о «Голубой луне» и «Марти Великолепном»), да и у постмодернистского жанрового ремикса «Грешники», номинированного в этой категории, референсы лежат на поверхности. При этом Киноакадемия снова прошла мимо трогательного и уморительного кино «Без близнеца», описывающего социальную жизнь современных горожан с такой едкостью и точностью, с какими их еще никто в истории кино не описывал. Спортивно-криминальный эпос про Марти Великолепного и правда можно назвать сильной работой, за исключением, пожалуй, излишне сентиментальной концовки и анахронизмов в речи. Однако поистине великой эта история начинает смотреться, если принять две работы братьев Сафди, созданных по отдельности, за единый диптих. Ведь и тематически, и ритмически эти фильмы, посвященные достигаторству (в случае с «Марти») и смирению («Крушитель»), идеально дополняют друг друга.