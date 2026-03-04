A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном

В рамках промо фильма «Вот это драма!» студия A24 откроет поп-ап свадебную часовню в Лас-Вегасе. Она будет работать всего один день, 14 марта, с 10 часов утра до полуночи. Пары смогут связать себя узами брака в стиле A24.
Организаторы обещают музыку, цветы, шампанское, фотографа и даже свидетелей, если они понадобятся. Кульминацией церемонии станут «сюрпризы, от которых покраснел бы даже Элвис».
Пары, желающие пожениться в этот день, могут подать заявку на специальном сайте, рассказав историю своей любви. «Мы обещаем церемонию, которая будет ощущаться спонтанной, гламурной и чуточку опасной», — говорится в описании мероприятия.
В первом трейлере пара встречается со свадебным фотографом, которая спрашивает жениха, что ему нравится больше всего в невесте. В другом тизере персонажи Зендаи и Паттинсона репетируют первый танец, вспоминают свою первую встречу и отмечают помолвку с друзьями. Во время ужина они рассказывают о самом худшем, что когда‑либо делали, — и после этого комфортная жизнь пары идет под откос.
Режиссером фильма выступил Кристоффер Боргли. Продолжительность картины составит 1 час 45 минут. Зарубежный релиз проекта запланирован на 3 апреля, а в российский прокат лента выйдет 16 апреля.