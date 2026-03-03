Россияне рассказали о любимых песнях, которые они исполняют в караоке

Сервис «Кион Музыка» провел опрос среди россиян и выяснил, какие песни они больше всего любят исполнять в караоке. Об этом сообщил РБК.
Самой востребованной композицией оказался трек «Все для тебя» Стаса Михайлова. Также среди любителей караоке популярна песня «Бухгалтер» группы «Комбинация» и сингл «Батарейка» группы «Жуки».
Кроме того, в рейтинг попали песни «Оружие» группы «Пицца», «Босая» дуэта «#2Маши», «Солнышко» коллектива «Демо», «Седая ночь» Юрия Шатунова, «Конь» группы «Любэ», «Царица» Анны Асти и «Вечно молодой» группы «Смысловые Галлюцинации».
Наибольшее число любителей петь в России живет, согласно результатам исследования, в Республике Марий Эл. Караоке-фанаты живут в Туве, на Камчатке и в Калининградской области.
В топ-10 самых поющих регионов за последние полгода вошли также Новгородская, Вологодская и Мурманская области, Республика Хакасия, Курская и Ульяновская область. Интерес к караоке, как отметили авторы опроса, растет в теплое время года.