Винсент и Клеопатра путешествуют по Египту в финальном трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»

По сюжету мышь Морис находит в тайных тоннелях под Эрмитажем древний папирус с картой, которая ведет к египетскому Джинну. Этот могущественный дух исполняет лишь одно желание в тысячу лет. На поиски Джинна в большое путешествие по Египту отправляются мышь Моррис и коты Винсент и Клеопатра со своими котятами. Каждый из них будет стремиться первым найти мифического духа, но, чтобы пройти все испытания, им придется объединить усилия.