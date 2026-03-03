В Австралии начались съемки третьего сезона комедии «Колин из бухгалтерии»

В кинотеатре «Октябрь» пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК
Афиша Daily
Фото: CBS

В Австралии началось производство третьего сезона романтической комедии «Колин из бухгалтерии».

Создатели и исполнители главных ролей Патрик Браммалл и Харриет Дайер подтвердили возвращение как ключевых актеров, так и появление новичков. К актерскому составу, включающему Женевьеву Хегни, Майкла Лого и Хелен Томсон, присоединятся Томас Кокерел, Никки Шилс и Марк Треворроу.

Новый сезон стартует с драматичного клиффхенгера. В финале второго сезона Гордон сделал предложение Эшли прямо на свадьбе их друзей Меган и Руми, вызвав всеобщее недоумение и поставив отношения пары под угрозу.

«После такого финала было бы жестоко не показать вам продолжение. Создание этого шоу — чистый кайф, и мы невероятно рады, что зрители так полюбили первые два сезона», — заявили Браммалл и Дайер.

«Колин из бухгалтерии» рассказывает о Гордоне и Эшли, чья жизнь меняется после случайной встречи: она показывает ему грудь на дороге, из‑за чего он сбивает собаку. Вместе они решают оставить пса по кличке Колин и заботиться о нем, из‑за чего постепенно сближаются.

В 2024-м кинокритик «Афиши Daily» Никита Лаврецкий включил сериал в топ лучших ситкомов и драмеди года. «После второго сезона можно с чистой совестью заявить, что „Колин из бухгалтерии“ — лучший, самый трогательный и угарный ромком современности», — написал он.
 

