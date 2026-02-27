Россияне в четыре раза чаще покупают книги о кошках, чем о собаках

Интерес российских читателей к книгам о кошках оказался почти в четыре раза выше, чем к литературе о собаках. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на исследование книжного сервиса «Литрес» в преддверии Дня кошек, который отмечается в России 1 марта.
В топе художественной литературы об этих домашних животных первое место занял бестселлер Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут». Его аудиоверсия оказалась на третьем месте.
На второй строчке — история Хиро Арикавы «Хроники странствующего кота» о дружбе человека и его питомца. Аудиоверсия произведения заняла четвертое место. На пятом — романтическое фэнтези Милены Завойчинской «Котоводство по-рыжему».
В категории нон-фикшн лидирует пособие зоопсихолога Марины Жеребиловой «Котологика. О чем молчит кошка». Второе место у исследования эволюционного биолога Джонатана Лососа «От саванны до дивана: Эволюционная история кошек». В рейтинг также вошли аудиокнига Ольги Латуновой «Литература и котики» и автобиографическая проза Джеймса Боуэна «Уличный кот по имени Боб».
Недавно ученые выяснили, что кошки не проявляют особой привязанности к хозяевам. В ходе эксперимента они одинаково реагировали как на владельцев, так и на незнакомцев.