Россияне в четыре раза чаще покупают книги о кошках, чем о собаках

В категории нон-фикшн лидирует пособие зоопсихолога Марины Жеребиловой «Котологика. О чем молчит кошка». Второе место у исследования эволюционного биолога Джонатана Лососа «От саванны до дивана: Эволюционная история кошек». В рейтинг также вошли аудиокнига Ольги Латуновой «Литература и котики» и автобиографическая проза Джеймса Боуэна «Уличный кот по имени Боб».



Недавно ученые выяснили, что кошки не проявляют особой привязанности к хозяевам. В ходе эксперимента они одинаково реагировали как на владельцев, так и на незнакомцев.