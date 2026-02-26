В Петербурге откроется выставка «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается»

В петербургской галерее KGallery откроется выставка «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается». Она пройдет с 25 марта по 10 мая. Об этом «Афиша Daily» рассказали в пресс-службе организации.



Билеты поступят в продажу на сайте kgallery.ru. Это междисциплинарный проект KGallery, обращенный к периоду второй половины 1950-х — 1960-х годов.