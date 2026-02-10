LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas
«Иди ты к черту, приятель!»: мужчина-актер однажды подарил Марго Робби книгу о похудении
Посмотрите трейлер короткометражки «Sandiwara» Шона Бейкера с Мишель Йео в главной роли
В России стали втрое чаще гуглить физика Альберта Эйнштейна после релиза новых файлов Эпштейна
Ангури Райс и Спайк Ферн в трейлере ромкома «Finding Emily»
Новые приключения знакомых пиратов в трейлере 2-го сезона «One Piece. Большой куш»
Изабела Мерсед сыграет главную роль в новой экранизации игры The House of the Dead
Новое аниме по «Призраку в доспехах» выйдет на «Кинопоиске»
Charli XCX сыграет в новом фильме ужасов Такаси Миикэ
Во «Вкусно ― и точка» появилась коллекция игрушек с лошадьми
Канье Уэст впервые за 12 лет выступит в Европе с сольным концертом
В конце февраля на небе выстроятся шесть планет
В Самаре после трехлетней реконструкции открывается галерея «Виктория»
«Остров» Павла Лунгина вернется в кинотеатры 19 марта
Стала известна причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары
Фигуристы выступили на Олимпиаде под ИИ-трек и столкнулись с критикой
Мужчина из Pringles объявил о разрыве с Сабриной Карпентер
В Москве ГАИ попыталась оштрафовать робота-курьера на 300 000 рублей
Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг и Кортни Кокс на новом постере «Крика-7»
Эдди Мерфи и Ева Лонгория снимутся в комедии о психологах, которых взяли в заложники
Художественные работы Валерии Гай Германики покажут в новой московской галерее
В России утвердили ГОСТ на чак-чак
Николь Кидман может сыграть в новом эротическом триллере A24
Amazon нашел актера на роль Атрея в экранизации God of War
В сериале по «Гарри Поттеру» зрители увидят больше сцен о жизни Малфоев
В России второй день подряд массово жалуются на сбои в Telegram
«Союзмультфильм» и студия «Хроники» работают над фильмом о будущем ИИ
Умер адвокат Генрих Падва, добившийся моратория на смертную казнь

Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд из Radiohead потребовали убрать их музыку из «Мелании»

Афиша Daily
Фото: John Phillips/Getty Images

Режиссер Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд, участник группы Radiohead, потребовали, чтобы их музыку удалили из документального фильма «Мелания». Об этом написал The Hollywood Reporter.

По словам авторов, лицензию на саундтрек к картине «Призрачная нить» без их разрешения выдала компания Universal Pictures. Хотя она правообладатель композиции, но обязана была проконсультироваться с Гринвудом как с композитором.

Речь идет о написанной Гринвудом песне «Barbara Rose». Ее фрагмент использовали в проекте о бывшей модели и первой леди США Мелании Трамп, который вышел в кинопрокат 30 января и заработал уже более 13,4 млн долларов.

В фильме также можно услышать фрагменты из «Gimme Shelter» рок-группы The Rolling Stones, «Billie Jean» Майкла Джексона, «Everybody Wants to Rule the World» и «It’s a Man’s Man’s Man’s World».

Документальную ленту снял скандальный режиссер Бретт Ратнер. Фильм рассказал о двадцати днях, предшествующих инаугурации президента Дональда Трампа в 2025 году. Проект разгромили критики. «Афиша Daily» подробно рассказывала о содержании картины, деталях ее создания и откликах первых зрителей.

Расскажите друзьям