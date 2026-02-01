Документалка «Мелания» провалилась у критиков, но получила подозрительно высокие оценки от зрителей

Журналист The Irish Times называет фильм «бесстыдной пропагандой, от которой можно уснуть». «Хорошего впечатления о бывшей словенской модели не складывается, но и плохого ― тоже. Вместо этого фильм Ратнера достигает какого-то пассивного отстранения — примерно как если бы вы почти два часа держали камеру, направленную на водопад или пшеничное поле», ― отмечает он.