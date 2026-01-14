Мэттью Макконахи зарегистрировал товарные знаки на видео и аудио с его участием, чтобы противостоять

Блогер раскрыл «секретную формулу» Coca-Cola
Фото: PG/Bauer-Griffin / Getty Images

Американский актер Мэттью Макконахи зарегистрировал товарные знаки на видео и аудио с его участием, чтобы предотвратить использование материалов искусственным интеллектом. Об этом написал The Wall Street Journal.

По информации СМИ, Макконахи защитил легально в том числе видео, где он стоит на крыльце, а также аудио, где произносит знаменитую фразу «alright, alright, alright» из фильма «Под кайфом и в смятении».

Согласно закону, компаниям запрещено использовать чью-либо внешность для продажи товаров. Но Макконахи решил прибегнуть к дополнительным мерам, чтобы уберечь свой облик от ИИ.

Адвокат актера Кевин Йорн надеется, что угроза судебного иска по правам на товарные знаки удержит компании от использования изображений Макконахи. Однако будет ли суд на стороне артиста в случае разбираетельства, неясно.

Макконахи, как и другие голливудские актеры, обеспокоен распространением ИИ. Тем не менее, он не выступает против технологий. Макконахи выступает инвестором ElevenLabs и надеется «создать четкие границы в отношении права собственности, где согласие и указание авторства станут нормой в мире ИИ».

