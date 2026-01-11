«Тупые телефоны», война со слопом и геймификация сериалов: NYT предсказал тренды 2026 года
Москву ожидает вторая волна циклона «Фрэнсис»

Фото: annahesser/Flickr

Москву ожидает вторая волна циклона «Фрэнсис». Она накроет столицу вечером 11 января, сообщил «Московский монитор».

В городе вновь будут сильные метели. К 14 января сугробы в городе могут вырасти до метровой высоты. Снегопады в последние дни уже обеспечили москвичам 30-сантиметровые сугробы.

«Такого снежного армагеддона в Москве в середине зимы не было последние 56 лет», — отмечал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Его коллега Михаил Леус написал, что в Новой Москве снежный покров выше, чем в среднем по столице. Он достигает 44 сантиметров.

Лидером по Московской области по сугробам стал поселок Черусти. Там сугробы выросли до отметки в 50 сантиметров. Ожидается, что в понедельник они увеличатся еще на 2-4 сантиметра.

