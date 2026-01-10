В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков. Это привело к транспортному коллапсу

Мексиканский университет запустил дипломный курс по психоанализу «Евангелиона»
Моррисси объявил о первом за шесть лет альбоме «Make-Up Is A Lie»
Собаки могут учить новые слова, подслушивая разговоры людей
Долина не передаст квартиру Лурье до 20 января
В России закрылись 25 одежных брендов за год
«Черное зеркало» продлили на 8-й сезон
Актеры сериала «Солдаты» застряли в пробке на Ярославском шоссе и опоздали на собственный спектакль
Театр Маяковского проведет благотворительную ярмарку, на которой можно приобрести вещи артистов
Ученые: 22 января вокруг Солнца соберется уникальный парад планет
Вышел трейлер финальной части хоррора «Незнакомцы» об убийцах в масках. Премьера — 6 февраля
Паша Техник обошел Путина и Трампа по популярности в русской Википедии
В Вологодской области закрылись все 610 алкомаркетов
На Bad Bunny подала в суд девушка. Она утверждает, что ее голос использовали в песнях без разрешения
Алан Камминг признался, что из‑за него Педро Паскаль повредил шею во время съемок новых «Мстителей»
В Калифорнии медведя смогли «выселить» из жилого дома только спустя 37 дней
Бруно Марс отправится в тур впервые после 10-летнего перерыва в сольной карьере
Сериал «Больница Питт» продлили на третий сезон
Дом детства Дэвида Боуи отреставрируют и откроют для публики
«Я не был таким худым со школы»: Мэтт Деймон сбросил 12 килограмм ради съемок в «Одиссее»
Якудза преследуют Джейсона Момоа и Дейва Баутисту в трейлере «Опасного дуэта»
Актриса Кэти Люн столкнулась с расизмом и травлей из‑за роли Чжоу Чанг в «Гарри Поттере»
Кэтрин Хан может сыграть матушку Готель в игровой адаптации «Рапунцель»
Джулия Робертс хотела отказаться от роли в «Ноттинг-Хилле». Идея показалась ей «чертовски глупой»
На японской ж/д станции Киси выбрали новую кошку-начальницу
Со стабильным доходом, подтянутый и старше по возрасту: россияне назвали идеального партнера
Самой дорогой покупкой на Wildberries в 2025 году стала квартира за 11 млн рублей
В Германии десятки овец захватили супермаркет
Логан Пол выставил на аукцион самую дорогую коллекционную карточку Pokémon

В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков. Это привело к транспортному коллапсу

Фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

В Москве за сутки выпало около 22 миллиметров осадков ― 42% от месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В столице побит рекорд для 9 января от 1976 года, когда в городе зафиксировали 12,9 миллиметра осадков. 1 миллиметра не хватило до суточного рекорда всего января, который был установлен в 1970 году.  

«Такого снежного армагеддона в Москве в середине зимы не было последние 56 лет», ― констатировал Тишковец. 

Высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ выросла за сутки на 6 сантиметров и составила 37 сантиметров. Самые высокие сугробы в этот день наблюдались в 1956 году (46 сантиметров).  

По словам синоптика Михаила Леуса, 10 января прибавки снежного покрова ожидать не стоит. Снег, напротив, будет постепенно оседать под тяжестью веса. В воскресенье и понедельник снежный покров увеличится на 2–4 сантиметра. 

Рекордный снегопад в столице привел к транспортному коллапсу. В московских аэропортах отменены или перенесены десятки рейсов. На Ярославском шоссе у Переславля-Залесского образовалась пробка на 23 километра. Застрявших в ней водителей эвакуировали автобусами и снегоходами. 

Расскажите друзьям