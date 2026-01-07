У Эрмитажа образовалась длинная очередь из‑за бесплатного входа в честь Рождества

В Петербурге 7 января образовалась длинная очередь у музея Эрмитаж из-за бесплатного входа в честь Рождества, сообщила «Фонтанка».
Десятки людей на Дворцовой площади ждали возможности посетить музей.
«Российская газета» сообщила, что в очереди появились спекулянты, которые предлагали билеты в музей за деньги. Аналогичные загруженные дни в Эрмитаже были 2 и 4 января.
Источник: сосцети
Недавно очередь появилась у гигантских весов с мандаринами на Арбате в Москве. Желающие попасть на арт-объект стоят на улице больше двух часов и даже покупают места за деньги.